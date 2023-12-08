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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

البورصة تخسر 12.5
البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

خسر رأس المال السوقي لـ البورصة المصرية، نحو 12.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث تراجع المؤشر الرئيسي وارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة.

تراجع المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 24686.16 نقطة.

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البورصة تخسر 8.7 مليار جنيه في ختام جلسة نهاية الأسبوع| فيديو

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البورصة تخسر 9 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

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تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

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أداء سلبي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5286.49 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7681.96 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614.43 نقطة.

البورصة إيجي إكس 100 المؤشر الرئيسى مؤشرات البورصة ايجي اكس

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