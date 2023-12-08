البورصة تخسر 12.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

خسر رأس المال السوقي لـ البورصة المصرية، نحو 12.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث تراجع المؤشر الرئيسي وارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة.

تراجع المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 24686.16 نقطة.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5286.49 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7681.96 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614.43 نقطة.