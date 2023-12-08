الخارجية التركية ترحب بخطوات بناء الثقة بين أرمينيا وأذربيجان

رحبت وزارة الخارجية التركية ، اليوم الجمعة، بخطوات بناء الثقة بين أرمينيا وأذربيجان وتأمل بأن يتم توقيع اتفاق سلام بين البلدين في أقرب وقت.

وقالت الخارجية التركية في بيان أن " أنقرة ترحب بقرار اتخاذ بعض الخطوات الملموسة لبناء الثقة بين البلدين، والذي أُعلن عنه في بيان مشترك صادر عن الإدارة الرئاسية لأذربيجان ومكتب رئيس وزراء أرمينيا؛ ونحن نؤيد القرار بمواصلة المناقشات بشأن اعتماد خطوات إضافية لبناء الثقة".

وأعربت الخارجية التركية عن أملها في أن يتم التوقيع على اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في أقرب وقت ممكن، والذي سيشكل أحد أهم التطورات لإقامة السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز.