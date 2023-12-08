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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبة 500 ألف جنيه.. بيبو يوجه تحذيرا عاجلا للاعبي الأهلي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تواجد جماهير الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد هام للغاية، من أجل دعم وتحفيز الفريق على تحقيق الفوز قبل كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن كل الفرق المشاركة في البطولة خسرت مبارياتها الأخيرة قبل السفر إلى السعودية.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتمنى أن يفوز الأهلي على شباب بلوزداد، واتحاد جدة سقط في خسارة فادحة أمام ضمك في الدوري السعودي وسط حالة صدمة لجماهيره، وسيواجه يوم اوكلاند سيتي يوم الثلاثاء، ولدينا رهان كبير بقدرة المارد الأحمر على عبور تلك المباراة".

وأضاف: "الخطيب كلف خالد عبدالقادر عضو شركة الكرة، لإنهاء أزمة مستحقات نادي إنبي بشأن صفقة حمدي فتحي، وهناك رغبة في ضم أحمد أوفا لذلك يريد النادي الاتفاق على كل الأمور المالية بين الناديين".

وزاد: "انبي يستحق الحصول على 30 مليون جنيه من قيمة انتقاله للوكرة بالاضافة لبعض البنود".

أكمل: "الأهلي يريد ضم عمر كمال عبدالواحد مقابل 8 مليون جنيه، لكن فيوتشر يريد المبلغ وأيضا ضم خالد عبدالفتاح".

وأتم: "خالد بيبو، قام بالتنبيه على كل المستبعدين من قائمة كأس العالم بعدم الحديث على السوشيال ميديا، وستكون هناك عقوبات قوية قد تصل لـ 500 الف جنيه".

السوشيال ميديا الإعلامي محمد شبانة السعودية أوكلاند سيتي برنامجه بوكس تو بوكس جماهير الأهلي شباب بلوزداد عمر كمال عبدالواحد

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