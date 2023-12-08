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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤامرة إسرائيلية.. مصطفى بكري يحذر من نصب النازحين الفلسطينيين خيام قرب الحدود المصرية

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

حذر النائب مصطفى بكري من نصب مليون نازح فلسطيني الخيام والإقامة فيها قرب الحدود المصرية، مشيرًا إلى أنه وفقا لمصادر فإن "مليون فلسطيني من النازحين وصلوا إلي رفح، حيث يقيمون في الخيام أو الشوارع".

وقال "بكري"ـ في تصريحات له ـ إن إسرائيل تدفع بضرباتها وعدوانها الأشقاء إلى رفح، المسافة بين رفح الفلسطينية وخط الحدود المصرية فقط 100م.

وأضاف مصطفى بكري: "حذار من المؤامرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وخلق صدام مصري - فلسطيني بهدف صرف الأنظار عن جرائم إسرائيل في فلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية".

وشد النائب مصطفى بكري على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه، ولن يتركها، ومصر أعلنت أنها لن تقبل بتصفية القضية أو المساس بحدودها".

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