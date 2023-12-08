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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بواشنطن.. إحاطة لوفد وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية أمام الإعلام العالمي بشأن غزة

صدى البلد

بدأ وفد وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية، المتواجد حاليا في الولايات المتحدة، في إحاطة أمام وسائل الإعلام العالمية، بتفاصيل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي وصل إلى يومه الـ63.

وذكر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية يعقدون إحاطة مشتركة ومناقشات مفتوحة مع مراسلي أبرز وسائل الإعلام الأجنبية حول الحرب الجسيمة والانتهاكات الإسرائيلية في غزة وضرورة بذل جهود دولية حازمة لوقف الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ويتواجد وزير الخارجية سامح شكري، في واشنطن وعقد لقاءات مع عدد من نواب الكونجرس الأمريكي في إطار التحركات المصرية لبذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية الأعلام العالمي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد وزير الخارجية سامح شكري

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