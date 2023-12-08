رونالدو وماني يقودان النصر أمام الرياض

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة الرياض مساء اليوم الجمعة في دوري روشن السعودي للمحترفين، ضمن المرحلة الـ16 من البطولة.

وشهد التشكيل عودة كريستيانو رونالدو، وساديو ماني بعد غيابهما عن مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا، الثلاثاء الماضي.

كان كاسترو دفع بتشكيلة من الاحتياطيين والمحليين في مواجهة الفريق الطاجيكي التي حسمها التعادل بهدف لمثله، الأمر الذي لم يؤثر على تأهل "العالمي" إلى الأدوار الإقصائية.

ولم يسافر رونالدو مع الفريق إلى طاجيكستان، بينما جلس ماني على دكة البدلاء.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ويأمل في تعويض خسارته على يد غريمه الهلال بثلاثية نظيفة في قمة الجولة 15.

بينما يأتي الرياض في المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة، ويأمل في مواصلة سلسلة اللا هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي.

تشكيل النصر لمباراة الرياض:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، أيمن يحيى.

خط الوسط: سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: ساديو ماني، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.