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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير عاجل من ناسا

توقعات بانقطاع الانترنت عن العالم والسبب غير متوقع

مذيعة صدي البلد ملك
مذيعة صدي البلد ملك ريان

قدمت مذيعة موقع صدي البلد تغطية خاصة حول الثقب الذي تسبب في إنقطاع الانترنت حول العالم و ما اعلنته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن هذا الموضوع ثقب عملاق في الغلاف الجوي للشمس يتسبب في انقطاع الأنترنت عن العالم"، هذا ما أعلنته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، فما هو هذا الثقب؟ وكيف يؤثر على الأنترنت في العالم؟ وهل له علاقة بانقطاع الأنترنت في مصر هذا الأسبوع؟ التفاصيل في تغطيتنا.

حذرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من وجود ثقب عملاق في الغلاف الجوي للشمس، قد يؤثر على النظام الشمسي للأرض حيث أصدرت وكالة ناسا صورة تُظهر وجود ثقب عملاق في الغلاف الجوي للشمس، وحذرت من تأثيره على كوكب الأرض وبالنسبة لحجم هذا الثقب فيبلغ حجمه أكثر من خمسة أضعاف قطر كوكب المشتري وأكثر من عشرين ضعفاً قطر كوكب الأرض ويعرف ثقب الشمس بـ "الثقب الإكليلي"، ويدور حاليًا بعيدًا عن الأرض، وما يثير القلق أنه في الأيام القليلة الماضية، أرسل تيارًا هائلاً من الجسيمات في اتجاه الأرض من موقعه على خط الاستواء وأكدت ناسا على أن الشمس تتبع دورات نشاط، حيث تصبح أكثر نشاطًا خلال فترة البقع الشمسية والتوهجات الشمسية والانبعاثات الإكليلية والثقوب الإكليلية
وتتصاعد هذه النشاطات إلى ذروتها القصوى للطاقة الشمسية قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى الحد الأدنى و ايضاً تتزامن هذه الدورة الشمسية مع دورات المجال المغناطيسي للشمس، حيث يعكس المجال المغناطيسي الشمسي قطبيته ويتبادل القطبان الشمالي والجنوبي أماكنهما أما عن العواصف الشمسية الشديدة، فتُفسر العواصف الشمسية الشديدة على أنها انفجارات هائلة من الرياح الشمسية ومجالات مغناطيسية ترتفع فوق الهالة الشمسية، والتي قد تتسبب في تلف الشبكات الكهربائية وقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة أما عن علاقة كل هذا بانقطاع الأنترنت عن الأرض، 
ففي مؤتمر "سيجكومن 2021" لاتصالات البيانات، قدمت سانجيثا جيوتي من جامعة كاليفورنيا بحثًا بعنوان "العواصف الشمسية الخارقة: التخطيط لنهاية الإنترنت في العالم".

و استكشفت الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها سحابة سريعة الحركة من الجسيمات الممغنطة التابعة للشمس على الإنترنت العالمية ووجدت الباحثة في بحثها أن البنية التحتية لشبكة الإنترنت المحلية والإقليمية ستكون أقل عرضة للخطر حتى في حالة وقوع عاصفة شمسية ضخمة، نظرًا لعدم تأثر الألياف الضوئية بالتيارات الجغرافية المحتملة وكان قد فوجئ عملاء الشركة المصرية للاتصالات، الثلاثاء الماضي بتوقف خدمة الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية لعدة ساعات قليلة هذا الأمر الذي أثار استياء جميع العملاء وخرجت الشركة موضحة في بيان رسمي حالة الانقطاع، وبعد عودة الخدمة، قررت الشركة تعويض عملائها المتضررين وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات اعتذارها لجميع عملائها المتضررين وتعويضها لهم، ونفت وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية وقد قام فريق العمل بإصلاح العطل وجار استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة و أوضحت الشركة المصرية للاتصالات سبب توقف الإنترنت في مصر، الثلاثاء الماضي حيث كان السبب تأثر خدمات الإنترنت نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، إلا أن فريق العمل قام بإصلاحه، ويجري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى أنحاء الجمهورية
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الانترنت ناسا وكالة ناسا ثقب الشمس

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