حماس: مستعدون للتجاوب مع أي جهد سياسي يهدف إلى وقف العدوان

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أسامة حمدان استعداد الحركة للتجاوب مع أي جهد سياسي يهدف إلى وقف العدوان.

وذكر القيادي في حركة حماس ان الرفض المصري عطل مشروع تهجير الفلسطينيين.

وأدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس وبأشد العبارات إفشال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمشروع القرار في مجلس الأمن المطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة.

واعتبرت حركة حماس، في بيان لها، الإدارة الأمريكية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء شعبنا عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.

وتقدمت حماس بالشكر إلى الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار، وخصت بالذكر روسيا والصين والمجموعة العربية.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال النازي، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث