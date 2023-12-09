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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن أمين تكشف تفاصيل اختيار فيلم "ال شنب" بمهرجان الجونة

فيلم ال شنب
فيلم ال شنب

أعربت المخرجة آيتن أمين عن سعادتها بعرض فيلم “ال شنب” ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى والذى ينطلق يوم 14 ديسمبر المقبل. 

وقالت آيتن أمين فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : فريق عمل مهرجان الجونة السينمائى المخرجة ماريان خورى والناقد اندرو محسن قاموا بمشاهدة نسخة العمل ولم اكن متواجدة فى مصر وبعد ذلك اخبرونى باختياره ضمن مسابقة الأفلام الدولية للمهرجان وسعدت بهذا الأمر. 

وأضافت : سعادتى الأكبر عندما يشاهدة الجمهور فى دور العرض وخاصة أن هذا الفيلم له تقدير خاص بالنسبة لى. 

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طرحت الشركة المنتجة لفيلم آل شنب، البوستر الرسمي للفيلم استعداد لعرضه الأول خلال الدورة القادمة من مهرجان الجونة السينمائى.

ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم عالميا لأول مرة  في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي التي تقام في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الحالى حيث يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتصدر البوستر جميع أبطال الفيلم.

أول تعليق من ليلي علوي

وعلقت الفنانة ليلى علوي على مشاركة فيلمها الجديد في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث نشرت البوستر الرسمي للفيلم وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.. تمنياتي بالتوفيق لينا كلنا

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف  شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

المخرجة آيتن أمين فيلم “ال شنب” مهرجان الجونة السينمائي ليلى علوي أفلام آيتن أمين

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