كوريا الجنوبية.. هبوط تاريخي في عدد المواليد الجدد

انخفض عدد المواليد الجدد بكوريا الجنوبية لأدنى مستوى من يناير إلى سبتمبر العام الجاري وبلغ العدد التراكمي للمواليد الجدد في تلك الفترة 177 ألفا منذ بدء هذه الإحصاءات في العام 1981.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية، أظهرت بيانات "وكالة المعلومات الإحصائية الكورية" هذه الجمعة، وقد وصل عدد المواليد الجدد في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 1981 إلى 657 ألفا، لكنه انخفض بدرجة حادة من ذلك الحين ليصل إلى أقل من 400 ألف في عام 2002، ثم بلغ 278 ألفا في عام 2017.

بينما في نفس الفترة من العام الماضي بلغ عدد المواليد الجدد 193 ألفا، ووصل إلى 177 ألفا هذا العام، بانخفاض 16 ألف طفل.

كما وصل معدل الخصوبة الإجمالي، أي متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.7 في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بانخفاض0.1 عن العام السابق.

وبالنظر إلى انخفاض عدد الولادات الذي يتم ملاحظته عادة في نهاية العام، فمن المحتمل أن ينخفض هذا المعدل إلى 0.6 للمرة الأولى في الربع الرابع.