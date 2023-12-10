بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بلجان القاهرة الجديدة

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الأحد ، عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية بلجان القاهرة الجديدة.



وتواجد القضاة قبل موعد فتح اللجان ، حيث اشرفوا على فتح المظاريف التي تحتوي على أوراق التصويت وتأكدوا من وجود الخبر الفسفوري وكافة مستلزمات العملية الانتخابية.



وشهدت اللجان بدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام بعض اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا، في للإدلاء بأصواتهم حيث تتم عملية التصويت بسلاسة ويسر.



ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء على أن تتخلله ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرا.