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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 10-12-2023

صدى البلد

شهدت أسعار البصل في الأسواق ارتفاعا كبيرا، ووصل سعر البصل في سوق العبور إلى 23 جنيها للكيلو، ووصل في بعض أسواق التجزئة إلى 35 جنيها للكيلو للبصل القديم.

كشف نقيب الفلاحين  حسين أبو صدام، آخر تطورات ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، قائلاً إن “سعر البصل ارتفع بالفعل بشكل كبير جداً ربما تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفاً مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح أن سعر البصل زاد حالياً زيادة كبيرة جدا لأن موسم الحصاد لم يبدأ بعد ويحين في إبريل ومايو، والمتاح الآن هو محصول البصل المقور ويحين في شهر يناير وفبراير وبالتالي هذا المحصول يخفف الأزمة، لكن لن يقلل الأسعار كما نتصور لأن البصل يعاني الشح حتى التجار ليس لديهم بصل.

 

واستقرت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، وتروح سعر الطماطم في الجملة بين 4 إلى7جنيهات للكيلو مقارنة  12.5 جنيها الشهر الماضي لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

وتراجعت أسعار البصل في أسواق الجملة بنحو جنيهين متراوحا بين 15 و23  و البطاطس تراوحت بين 8 و14 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 14 و16 جنيها للكيلو.

 

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 10-12-2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الخضراوات اليوم


  • أسعار الطماطم تراوحت بين 4 و7 جنيهات.
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 8 و14 جنيها للكيلو.
  • وسجل سعرالثوم 25 جنيها للكيلو
  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 15 و23 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 7و 13 جنيها
  •  
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 5 و7جنيهات
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 5.5 و8.5 جنيه للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 3و4.5 جنيه للكيلو

 

  • الباذنجان الرومي تراوح بين 1.5 و4.5 جنيهات للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 5.5 و 8.5 جنيه للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 5 و8.5 جنيه للكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 20و28 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 9 و 14 جنيهات
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 9 و10 جنيهات
  •  
  • وتراوح سعر البامية بين 35 و 45جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيها للكيلو
  • الزيتون التفاحي تراوح اليوم بين 35 و45 جنيها للكيلو
  • والبيكول ومنزيل تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو
  • والزيتون عزيزي لكويد تراوح بين ى35 و45 جنيها
  • والعجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 5 و 7 جنيهات
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 4 و 7جنيهات
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين 6 و7.5جنيه
  • أسعار اليوسفي تراوحت بين 5 و 9 جنيهات
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
  • سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات
  • سعر عنب رومي أحمر 12 و 15جنيها
  • سعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 35 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
  • سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
  • سعر بلح رملي بين 11 و15 جنيها
  • سعر بلح سيوي تراوح بين 35 و45 جنيه
  • سعر الرمان بين 12 و 22 جنيها
  • سعر الفراولة من 15 ل 20 جنيها
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