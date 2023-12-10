عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشفى إسرائيلي يعلن استقبال 350 جريحا جراء المعارك في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن 350 جريحاً من جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلوا إليه منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق أمس، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن أن حرب غزة تسببت بإصابة أكثر من 5 آلاف عسكري إسرائيلي، بينهم أكثر من 2000 صنفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم "معاقين"، فيما يتلقى نحو ألف عسكري نظامي آخر العلاج.

 

وقالت رئيسة قسم إعادة التأهيل في جيس الاحتلال الإسرائيلي ليمور لوريا: "لم نمر من قبل بأي شيء من هذا القبيل، فأكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون إصابات خطيرة في الذراعين والساقين، بما في ذلك تلك التي تتطلب بتر الأطراف".

 

وأضافت أن "حوالي 12% من المصابين العسكريين الإسرائيليين يعانون إصابات داخلية، في الطحال والكلى، وتمزق الأعضاء الداخلية، وهناك أيضاً إصابات في الرأس والعين، وحوالي 7% منهم مرضى نفسيون، وهو رقم نعرف أنه سيقفز بصورة جنونية، لا سيما مع فرضية أن كل شخص مصاب بجسده هو أيضا مصاب نفسيا، وكذلك لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائماً بعد أشهر أو أكثر من الحرب".

مستشفى هداسا الإسرائيلي 350 جريحا جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة عدد الجرحى في الجيش الإسرائيلي حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة عن أسعار البصل.. فيديو

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-12-2023

السيدة انتصار السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

وزير التموين يدلي بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد الصيرفي بالجيزة|صور

إيران تمنع أسرة مهسا أميني من السفر لتسلم جائزة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

سنواصل الضغط لمواصلة الهدنة.. قطر: أزمة غزة أظهرت ازدواجية المجتمع الدولي

أهالي إمبابة يحتشدون أمام اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. صور

وفد البرلمان الأورومتوسطي يرافق النائب محمد أبو العينين في مسيرة حاشدة بالجيزة

وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعمامة البيضاء.. مسيرة وطنية لرجال الأزهر تحت شعار «تحيا مصر»| شاهد

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. إعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

توافد عدد كبير من الشباب على مدرسة الشهيد مصطفى عميرة .. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

فيديو

معجب يعرض الزواج على إعلامية شهيرة بمطار الكويت.. تفاصيل

بسبب مزاعم الأنفاق تحت المستشفيات.. مسئول بجيش الاحتلال يهاجم صحفيا فرنسيا| شاهد

تشويق وإثارة.. الإعلان الدعائي لفيلم درويلة بطولة عمرو عبد الجليل

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ