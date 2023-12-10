مستشفى إسرائيلي يعلن استقبال 350 جريحا جراء المعارك في غزة

أعلن مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن 350 جريحاً من جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلوا إليه منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن أن حرب غزة تسببت بإصابة أكثر من 5 آلاف عسكري إسرائيلي، بينهم أكثر من 2000 صنفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتبارهم "معاقين"، فيما يتلقى نحو ألف عسكري نظامي آخر العلاج.

وقالت رئيسة قسم إعادة التأهيل في جيس الاحتلال الإسرائيلي ليمور لوريا: "لم نمر من قبل بأي شيء من هذا القبيل، فأكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون إصابات خطيرة في الذراعين والساقين، بما في ذلك تلك التي تتطلب بتر الأطراف".

وأضافت أن "حوالي 12% من المصابين العسكريين الإسرائيليين يعانون إصابات داخلية، في الطحال والكلى، وتمزق الأعضاء الداخلية، وهناك أيضاً إصابات في الرأس والعين، وحوالي 7% منهم مرضى نفسيون، وهو رقم نعرف أنه سيقفز بصورة جنونية، لا سيما مع فرضية أن كل شخص مصاب بجسده هو أيضا مصاب نفسيا، وكذلك لأن الإصابات النفسية يتم اكتشافها دائماً بعد أشهر أو أكثر من الحرب".