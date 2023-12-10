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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق اشتري.. تطور جديد في أسعار الذهب واستقرار عيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمواطنين الراغبين فى شراء الشبكة وبالنسبة للراغبين فى الاستثمار خاصة أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي .

استقرار أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب علي مدار اليومين الماضية حالة إستقرار نسبية بعد الإرتفاع الذي سجله المعدن الأصفر منذ أكتوبر نتيجة الحرب فى غزة ليستقر اليوم عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق عند 2790 جنيها للجرام .

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أسعار الذهب اليوم 


وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,166 شراء 3,189
عيار 22 بيع 2,902 شراء 2,923
عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790
عيار 18 بيع 2,374 شراء 2,391
عيار 14 بيع 1,847 شراء 1,860
عيار 12 بيع 1,583 شراء 1,594
الاونصة بيع 98,454 شراء 99,165
الجنيه الذهب بيع 22,160 شراء 22,320
الكيلو بيع 3,165,714 شراء

سعر الذهب بالمصنعية

 أسعار الذهب بالمصنعية تختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


 سجلت أسعار الذهب حالة انخفاض خلال الأسبوع الماضي بعد تسجيل مستوى تاريخي جديد، وذلك نتيجة توقعات الأسواق بخصوص مستقبل الفائدة الأمريكية بعد بيانات تقرير الوظائف التي جاءت بأفضل من التوقعات.

وانخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1994 دولارا للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2004 دولارات للأونصة.

و شهدت أسعار الذهب خلال بداية الأسبوع الماضي ارتفاع حاد ليسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة .
 

كانت بيانات تقرير الوظائف الأمريكي أظهرت تسجيل 199 ألف وظيفة جديدة خلال شهر نوفمبر بأعلى من التوقعات بقيمة 184 ألفا والقراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.7% من القراءة السابقة 3.9%.

وأدت بيانات الوظائف إلي انخفاض أسعار الذهب خلال جلسة الأمس بنسبة 1.2% وذلك بعد أن استطاع الدولار الارتفاع بنسبة 0.5% وفقاً لمؤشر الدولار الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بأكمله بنسبة 0.7%.

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لو عايز تستثمر.. اعرف أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة الآن

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زيادة طفيفة في سعر الذهب منذ يومين والجرام يصعد 6 جنيهات

وتشير التوقعات إلي أن  البنك الفيدرالي سيثبت الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل  بينما تراجع احتمال خفض الفائدة في اجتماع مارس 2024 إلى 43% بعد أن كان يتخطى 50% قبل البيانات.

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