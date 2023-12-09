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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو عايز تستثمر.. اعرف أسعار الذهب اليوم| عيار 21 مفاجأة الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تمثل  أسعار الذهب أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي شراء الشبكة وتحديد الوقت الأنسب للشراء .

أسعار الذهب اليوم

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية يحدد على أساسها قرار البيع والشراء بالنسبة للمستثمرين خاصة أن المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل تقلبات الأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية.

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«آي صاغة»:3.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

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مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

 

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:- 

عيار 24 بيع 3,166 شراء 3,189
عيار 22 بيع 2,902 شراء 2,923
عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790
عيار 18 بيع 2,374 شراء 2,391
عيار 14 بيع 1,847 شراء 1,860
عيار 12 بيع 1,583 شراء 1,594
الاونصة بيع 98,454 شراء 99,165
الجنيه الذهب بيع 22,160 شراء 22,320
الكيلو بيع 3,165,714 شراء 3,188,571

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب،  موجة من التأرجح بين الارتفاع والانخفاض على مدار الأسبوع الماضي، حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في بداية تعاملات الأسبوع، ثم سرعان ما تراجعت إلى معدلاتها قبل ختام الأسبوع، عند نفس المستوى الذي بدأت عليه التعاملات لهذا الأسبوع.


وسجلت أسعار الذهب، خلال تعاملات الاثنين الماضي، ارتفاعاً قياسياً، حيث بلغ سعر الأوقية 2135 دولاراً، ولكنها سرعان ما تراجعت بحوالي 6% من تلك الذروة، وبشكل مفاجئ، قبل ختام التعاملات في نفس اليوم.

وتشير التوقعات إلي أن الاضطراب الذي حدث في سعر الذهب، جعله يشبه العملات الرقمية، لكنه فشل بعد ذلك في الحفاظ على هذا الارتفاع الجديد، والذي غالباً ما يعقبه انخفاض، وانعكاس الاتجاه نحو التراجع.

وينظر كثير من المستثمرين إلى المعدن الأصفر باعتباره أفضل استثمار آمن في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع مستويات التضخم في العديد من دول العالم، خاصة إذا توقفت العملات الورقية العادية عن كونها طرقاً قابلة للتبادل.

وأرجع مجلس الذهب العالمي الارتفاع المفاجئ للذهب، منتصف الأسبوع الماضي، إلى التداول الفني على المدى القصير، وإلى إقبال عدد من البنوك المركزية على شراء الذهب، وكان للدولار الأمريكي، ومقدار التخفيضات المسعرة في سوق أسعار الفائدة الأمريكية، تأثير كبير على أسعار المعدن الأصفر.

وأشار المجلس العالمي إلى أنه من المؤكد أن البنوك المركزية كانت أكبر المشترين للذهب، فقد أضافوا نحو 800 طن متري من الذهب هذا العام، وقادت الصين عمليات الشراء، بمعدل تراكمي بلغ 180 طناً، تليها سنغافورة والهند.

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زيادة طفيفة في سعر الذهب منذ يومين والجرام يصعد 6 جنيهات

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جولد بيليون: الذهب يتراجع 3.3 % خلال تداولات الأسبوع الماضي

وقدرت مبيعات الذهب من الصناديق المتداولة في البورصة بأكثر من 100 طن متري من الذهب المادي هذا العام، أي بنسبة 8%، جانب تأثير العرض، كما ارتفع إنتاج المناجم هذا العام بنسبة 6% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1267 طنًا، وزادت عملية إعادة التدوير بنسبة 8% إلى ما يقرب من 300 طن.

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