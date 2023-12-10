معرفة لجنة الانتخابات بالبطاقة في 3 خطوات

معرفة لجنة الانتخابات .. مع انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم الأحد ، يبحث المواطنون عن كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ، لتحديد مقر اللجنة والمشاركة في التصويت بالانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية الجديدة .

وبخطوات سهلة وبسيطة يمكنك معرفة مقر اللجنة الانتخابية 2024 من خلال بعض الخطوات الإليكترونية البسيطة عبر الهاتف من أجل الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي في دقائق .

طريقة معرفة لجنة الانتخابات

أولاً قم بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات و هو : https://www.elections.eg/

سيظهر لك خانة لكتابة الرقم القومي الخاص بك

ثم اضغط على استعلم

يظهر لك مقر اللجنة الانتخابية ورقمك في الكشوف وكافة التفاصيل

قم بتدوينها او تصويرها والاحتفاظ بها على هاتفك لتستعين بها أثناء الادلاء بصوتك في الانتخابات داخل اللجنة .

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

وبهدف التيسير على المواطنين وبخطوات سهلة وبسيطة، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للناخبين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، وأماكن اللجان، وذلك بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من خلال الدخول على رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

أول يوم انتخابات في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.



ووقفت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان.

وذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات.



في هذا الصدد، تعرب الهيئة الوطنية للانتخابات عن شكرها وتقديرها العميق لجموع أبناء الوطن، والذين أظهروا وعيا عميقا بأهمية المشاركة الإيجابية الفاعلة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، والتمسك بإعمال حقوقهم الدستورية والقانونية.