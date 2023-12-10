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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا: اصطفاف الطلاب في الانتخابات الرئاسية دليل على وعيهم ودعمهم للوطن

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية اليوم بمحافظة الغربية مشاركة واسعة في التصويت من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.

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وأشاد رئيس الجامعة، بوعي الطلاب والاصطفاف  لدعم الوطن فى الانتخابات الرئاسية وبالمشاركة الايجابية الكثيفة والتي لم تقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمشاركة الطلاب في دعم العملية الانتخابية من خلال تواجدهم امام المقار الانتخابية وتيسير التعرف على اللجان الانتخابية والمساعدة في تنظيم وتوجيه حركة الناخبين، مؤكدا أن تلك الايجابية تعكس الوعي القومي لدى الطلاب وان يكونوا بمثابة سفراء للجامعة في المجتمع.

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وأضاف رئيس الجامعة، أن مشهد الحشود الطلابية خلال توجهها الى المقار الانتخابية والتي حرص على المشاركة فيها لتحفيز وتشجيع الطلاب يعتبر بمثابة شهادة حب وانتماء من منسوبي الجامعة تجاه وطنهم.

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