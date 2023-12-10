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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا الخولي: سعيدة بالمشاركة في شماريخ وبصور كامل العدد 2

داليا الخولي
داليا الخولي

قالت الفنانة داليا الخولي إنها سعيدة بالمشاركة مع آسر ياسين وأمينة خليل في فيلم شماريخ، مشيرة إلى أنها تقدم مشاهد كوميدية مع الفنان محمد ثروت وبينهما كيمياء عالية. 

 

وأوضحت داليا الخولي في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، أنها قدمت العديد من الأعمال مؤخرا بعدما دخلت مجال الفن متأخرة بعد عملها كمساعد مخرج طوال السنوات الماضية. 

 

وكشفت داليا الخولي عن مشاركتها في دراما رمضان 2024، من خلال الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، بعد نجاحها في موضوع عائلي وعدد من المسلسلات مؤخرا. 

 

وحضر العرض الخاص لشماريخ أبطال الفيلم الشباب أبرزهم أدهم الشر قاوي، والمخرج عمرو سلامة، والفنان آسر ياسين وزوجته،أنوشكا، عمر الشناوي، داليا الخولي، وغيرهم. 

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، منخلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عدد كبير من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت،آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل منتأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

شماريخ آسر ياسين الفنان محمد ثروت رمضان 2024 دراما رمضان

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