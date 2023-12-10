أخبار التعليم... كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم للمنح الدراسية خارج مصر 2024 ... يصل دعمها لـ2 مليون جنيه.. شروط التقدم لمسابقة Gen-Z

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم للمنح الدراسية خارج مصر 2024

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحً لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من التخصصات والمجالات الآتية الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

يصل دعمها لـ2 مليون جنيه.. شروط التقدم لمسابقة Gen-Z

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي، تفاصيل مسابقة Gen-Z برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مسيرات حاشدة من جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

انطلقت من جامعة القاهرة، مسيرات حاشدة للمشاركة الفعالة والإيجابية في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، والتي تبدأ اليوم وتستمر على مدار 3 أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار من الديمقراطية والحرية التامة، وبما يعكس حرص الجامعة على أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم.

رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يدلي بصوته في العرس الانتخابي

أدلى خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بصوته في الانتخابات الرئاسية، عبر لجنته بمدرسة النصر الرسمية للغات دائرة قسم أول أكتوبر.

جامعة الفيوم: افتتاح دورة إعداد المعلم الجامعي 48 بكلية التربية

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الجلسة الافتتاحية لدورة إعداد المعلم الجامعي الثامنة والأربعين، والتي تستمر خلال الفترة من ١٠ /١٢ / ٢٠٢٣ وحتى ١٤ /١٢ / ٢٠٢٣.

فعاليات مشاركة جامعة 6 أكتوبرالتكنولوجية في الانتخابات الرئاسية 2024

يشارك طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في الانتخابات الرئاسية 2024 التي أنطلقت اليوم، حيث قررت اتحادات الطلاب فى الجامعات حث الطلاب على المشاركة وتكوين مسيرات كبيرة للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت فى اللجان القريبة من كل جامعة، فيما قررت الجامعات توفير أوتوبيسات لنقل الطلاب إلى لجان التصويت كجزء من واجبها القانونى كاستحقاق دستورى أصيل وواجب وطنى، وحث المجتمع الأكاديمى على المشاركة.

ذوو الهمم من طلاب جامعة أسيوط يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، باهتمام الدولة بتقديم خدمات لتسهيل وتيسير عملية إدلاء الأشخاص ذوى الهمم، بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 ، وتجهيز المقار الانتخابية بما يتوافق مع متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة.

رئيس جامعة بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمدرسة الفرما، بحضور الآلاف من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري.

رئيس جامعة المنصورة من لجنة المغتربين: تواجد الطلاب بشكل كثيف فاق التوقعات

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن المشاركة الفعالة لمنتسبى الجامعة في الانتخابات الرئاسية 2024 و تواجد طلاب جامعة المنصورة بشكل كثيف فاق توقعات الجميع، وهو ما يعكس الوعى لدى الطلاب بضرورة المشاركة وتقديم واجبهم تجاه وطنهم، متابعًا إن المشهد اليوم يرسل رسالة للعالم أجمع بأن هذه هي الديمقراطية في مصر، وإن الشعب المصرى بكافة أطيافه حريص على التنمية والتطوير خلال السنوات القادمة.