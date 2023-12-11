رغم مرور عقود طويلة.. مدينة قديمة تحتفظ بشكلها الغريب تحت الماء

لا تزال مدينة قديمة في الصين محفوظة بشكل مثالي على الرغم من كونها في قاع بحيرة، فقد تم تجميد مدينة شيتشنغ، التي تحمل اسم "أتلانتس الشرق"، في الوقت المناسب بعد أن غمرتها الحكومة الصينية عمدا في عام 1959 .



وكانت الحكومة قد شرعت في إغراق المدينة لإفساح المجال أمام بناء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية، تم نقل ما يقرب من 300000 شخص للمشروع، وكان لبعضهم عائلات عاشت في المدينة لعدة قرون.

فيما أعيد اكتشاف المدينة في عام 2001 بعد إطلاق رحلة استكشافية لمعرفة ما حدث للمدينة الغارقة التي تقع على عمق 40 مترًا تحت الماء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

لا تزال مدينة شيتشنغ في حالة جيدة بسبب غمره بالمياه العذبة وتم فتحه للجمهور في عام 2017، إن قلة تآكل الشمس والرياح والأمطار يعني أن شوارعها الواسعة لا تزال تحافظ بشكل مثالي على الأعمال الحجرية للتنانين والعنقاء والنقوش التاريخية، التي يعود تاريخ بعضها إلى عام 1777.

ويتوافد الآن الغواصون ذوو الخبرة من جميع أنحاء العالم إلى مقاطعة تشجيانغ الصينية لرؤية المدينة التي تحمل أيضًا لقب 'مدينة الأسد' نظرًا لقربها من جبل وو شي، أو "جبل الأسود الخمسة".

وعندما تم نقلهم، ترك السكان وراءهم ذكريات عن المدينة تحت الماء، والتي وفقًا لبي بي سي، تتميز بهندسة معمارية تربطها بأسرتي مينغ وتشينغ.

بلغ الاهتمام بالمدينة ذروته مرة أخرى في عام 2011 عندما نشرت الصور من قبل مجلة ناشيونال جيوغرافيك الصينية. لا تزال أصول شيتشنغ غامضة، ويضاف إلى ذلك حقيقة أن أجزاء من المدينة لم يتم اكتشافها بعد.

ومع ذلك، إذا كنت مهتمًا جدًا بالاستكشاف وتستمتع بالغوص في البحيرة الصينية، فتأكد من أنك تعرف ما تفعله، فالبحيرة مخصصة للأشخاص ذوي المستوى العالي من الخبرة، خاصة في الليل وفي المياه العميقة. والغوص الاستكشافي.

