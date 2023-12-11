أخبار الفن| نجوم الفن يحتفلون أمام اللجان الانتخابية.. وإسعاد يونس كفيفة في فيلمها الجديد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتقاط الصور التذكارية داخل اللجان الانتخابية احتفالا بالعرس الديمقراطي.



ومع الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية حرص الفنان صبري فواز على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة الفنون الجميلة بالزمالك.

وقال صبري فواز لـ “صدى البلد”: ده واجب وطني ومصر ظروفها صعبة وجميع حدودها مشتعلة.. ربنا يحميكي يا مصر.

يستعد كل من مروان خوري والمطرب آدم لإحياء حفل رأس السنة وذلك داخل كازينو لبنان يوم 30 من الشهر الحالي.



وبدأ مروان خوري فى الترويج للحفل من خلال صفحته على موقع الصور الشهير انستجرام، وهو ما نفس ما فعله آدم على صفحته أيضا.



احتفلت المطربة رنا سماحة بعيد زواجها الثالث برسالة خاصة أهدتها لزوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



ونشرت رنا مجموعة من الصور التى تجمعها بسامر وعلقت عليها قائلة: كل سنه وانت صاحبي وحبيبي وجوزي وابو ابني، كل سنه وانت حضن البيت والسند، ٣ سنين ربنا يجعلهم العمر كله يابو لوكي، بحبك.



كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل مسلسلها الجديد نعمة الأفوكاتو والتى تخوض به موسم رمضان عام 2024.



وكشفت مي عمر خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها انتهت من تصوير المسلسل مع المخرج محمد سامي، متمنية أن ينال اعجاب الجمهور.



وأضافت مي أنها بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لهذا المسلسل، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار عدة أشهر في الاستعداد والتحضير لشخصية المحامية وقامت بالحصول على كورسات تمثيل إضافية، كما أنها اشتغلت على اللوك التي ستظهر به في المسلسل لعدة أسابيع.



تستعد الفنانة والمنتجة إسعاد يونس لطرح فيلمها الجديد عصابة عظيمة في شهر يناير من العام الجديد 2024.



الفيلم يشهد عودة اسعاد يونس للسينما مجددا بالإضافة إلى أنها تولت مهمة إنتاج الفيلم من خلال شركتها الشركة العربية للإنتاج والتوزيع.

