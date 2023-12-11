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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| نجوم الفن يحتفلون أمام اللجان الانتخابية.. وإسعاد يونس كفيفة في فيلمها الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

أول يوم انتخابات... نجوم الفن يحتفلون بالعرس الديمقراطي أمام اللجان الانتخابية.. صور

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتقاط الصور التذكارية داخل اللجان الانتخابية احتفالا بالعرس الديمقراطي.

ومع الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية حرص الفنان صبري فواز على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة الفنون الجميلة بالزمالك.

 

وقال صبري فواز لـ “صدى البلد”: ده واجب وطني ومصر ظروفها صعبة وجميع حدودها مشتعلة.. ربنا يحميكي يا مصر. 

 

مروان خوري مع آدم بحفل رأس السنة فى كازينو لبنان

يستعد كل من مروان خوري والمطرب آدم لإحياء حفل رأس السنة وذلك داخل كازينو لبنان يوم 30  من الشهر الحالي.

وبدأ مروان خوري فى الترويج للحفل من خلال صفحته على موقع الصور الشهير انستجرام، وهو ما نفس ما فعله آدم على صفحته أيضا.
 

أنت السند.. رسالة رنا سماحة لزوجها فى عيد زواجهما الثالث

 

احتفلت المطربة رنا سماحة بعيد زواجها الثالث برسالة خاصة أهدتها لزوجها الملحن سامر أبو طالب، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت رنا مجموعة من الصور التى تجمعها بسامر وعلقت عليها قائلة: كل سنه وانت صاحبي وحبيبي وجوزي وابو ابني، كل سنه وانت حضن البيت والسند، ٣ سنين ربنا يجعلهم العمر كله يابو لوكي، بحبك.
 

صعب أوي.. مي عمر تتحدث عن مسلسلها الجديد في رمضان 2024

 

كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل مسلسلها الجديد نعمة الأفوكاتو والتى تخوض به موسم رمضان عام 2024.


وكشفت مي عمر خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها انتهت من تصوير المسلسل مع المخرج محمد سامي، متمنية أن ينال اعجاب الجمهور.

وأضافت مي أنها بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لهذا المسلسل، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار عدة أشهر في الاستعداد والتحضير لشخصية المحامية وقامت بالحصول على كورسات تمثيل إضافية، كما أنها اشتغلت على اللوك التي ستظهر به في المسلسل لعدة أسابيع.
 

امرأة كفيفة.. تعرف على قصة فيلم عصابة عظيمة لإسعاد يونس

 

تستعد الفنانة والمنتجة إسعاد يونس لطرح فيلمها الجديد عصابة عظيمة في شهر يناير من العام الجديد 2024.

الفيلم يشهد عودة اسعاد يونس للسينما مجددا بالإضافة إلى أنها تولت مهمة إنتاج الفيلم من خلال شركتها الشركة العربية للإنتاج والتوزيع.
 

أول يوم انتخابات مروان خوري رنا سماحه مي عمر

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