طوابير أمام اللجان.. اقبال كثيف في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالمنوفية.. فيديو

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة المنوفية إقبالا كبيرا في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية مصر 2024.

وتوافد المواطنين منذ فتح اللجان في التاسعة صباحا حيث اصطف المواطنين في طوابير أمام المدارس للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

وانتظمت اللجان منذ التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين وسط تشديدات أمنية مكثفة واستعدادات لتنظيم دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

تستقبل اللجان الانتخابية ( 2 مليون و 851 ألف 466) ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في (580) لجنة فرعية بإجمالي (506) مركز انتخابي منهم (6) لجان للمغتربين .



وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية متابعة غرفة العمليات المركزية لانتظام سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة .