الرئاسة الفلسطينية: لن نتوقف يوما عن تحويل أموال غزة المستحقة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حجز أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الإجراء هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله.

وأضاف الرئاسة الفلسطينية، في بيان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الإجراء له تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديداً قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعا خطيرا في الخدمات المقدمة، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة كافة.

كما أكدت أن قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب، وأن دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها سواء المعتقلين أو الشهداء أو احتياجات غزة كافة، ولن تتوقف يوماً عن تحويل أموال غزة المستحقة، وستستمر في القيام بواجباتها في غزة في مجالات: الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسات والجرائم التي تُرتكب ضد كل من هو فلسطيني لأنها وحدها القادرة على ذلك، كما تتحمل تلك الإدارة مسؤولية مباشرة لدعمها سياسة واستمرار الحرب واقتطاع وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان والمجاعة والعوز في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

