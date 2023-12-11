سقوط قتـ.لى وجرحى .. كتائب القسام تعلن استهداف قوات إسرائيلية

قالت كتائب القسام، اليوم الإثنين:" تمكنا من استهداف قوة صـهيونية خاصة تحصنت بعمارة في مشروع بيت لاهيا وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح".

وارتفعت حصيلة قتلي الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، الي 7 وذلك بعدما أعلنت قوات الاحتلال منذ قليل بمقتل 3 جنود في معارك ضارية مع كتائب القسام في غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين مقتل ثلاثة جنود في معارك جنوب قطاع غزة.

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية،بوقوع معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية شمال قطاع غزة، بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وكتائب القسام.