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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة لبلبة اثناء ادلاءها بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024 بالخارج وذلك يوم الاحد قبل الماضي وصورة اخرى لها اثناء الادلاء بصوتها في الانتخابات في اول ايام الانتخابات الرئاسية في مصر لتدلي بصوتها مرتين مما يشكل عقوبة .

لبلبة تدلي بصوتها مرتين في انتخابات الرئاسة 2024

ظهرت الفنانة لبلبة وهي تقوم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، خارج مصر، يوم الأحد قبل الماضي، وذلك داخل سفارة مصر بالمملكة العربية السعودية، في ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج.

لتظهر الفنانة لبلبة مرة أخري في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وهي تدلي بصوتها الانتخابي داخل إحدي اللجان الانتخابية بمنطقة الدقى، وحرص عدد من الجمهور علي التقاط الصور التذكارية مع الفنانة لبلبة بعد خروجها من اللجنة الانتخابية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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