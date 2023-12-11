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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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15115.. القومي للمرأة: خط ساخن للإبلاغ عن شكاوى العملية الانتخابية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

قالت نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع ومقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن المرأة المصرية تقف بجانب الوطن بلا جدال تحمي هذا الوطن ولا تهاب اي مشهد.

وتابعت: أصدر المجلس القومى للمرأة ، تقرير لغرفة عمليات المجلس المركزية لمتابعة مشاركة المرأة ولتلقى شكاوى و استفسارات السيدات على الرقم المختصر 15115 ، وذلك على مدار اليوم الاول وحتى منتصف اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ .


وأكدت البغدادي خلال مداخله هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبني عسل أنه بلا شك يقف المصريين جميعهم على قلب رجل واحد  خاصة ان المسألة تتعلق بأمن وسلامة الوطن وحمايته من المخاطر التي كان يشكك فيها البعض من المغرضين سواء في الداخل والخارج.

واعربت نسرين البغدادي عن فرحتها بالحشد الهائل من المصريين أمام اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم وحرصهم على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، مؤكده وجود حشد كبير من الشباب والسيدات، حيث اللتف الشباب حول وطنه حينما شعر بالخطر بعدما زاد لديه الوعي الكامل، مؤكده على ضرورة تنمية هذا الشعور.

 15115  يتلقي كل الشكاوي التى من الممكن ان تعترض الناخبات

وتابعت: هناك غرفة عمليات للمتابعة على مستوي جميع المحافظات من قبل جميع المقررات الموجودة بالمحافظات، وايضا هناك خط ساخن وهو 15115،  يتلقي كل الشكاوي التى من الممكن ان تعترض الناخبات ويتم فورا رصد اي من الشكاوي، وقدم المجلس القومي ميسرات على المرأة.

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