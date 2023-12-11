والدى عاوزني أبات عندهم وزوجى رافض؟ أمين الفتوى يكشف الحل

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصلة حول إن والدها والدتها كبار فى السن ويحتاجون لرعاية، ويطلبوا منها أن تبات معهم، لكن زوجها يرفض أن تبات عندهم، وهل محتارة فى هذا الأمر ولا تعرف ماذا تفعل سواء مع زوجها أو والديها؟.



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فتوى له: "الحق إنها تسمع كلام زوجها وتعتذر لوالدها، ويجب عليها أن تزيد الود مع زوجها وتطلب منه حتى ولو ليلة فى الشهر تبات مع والديها".

صلة الرحم وكبار السن



وأضاف: "ننصح الزوج أن يكون كريما أكثر وأكثر خاصة فى موضوع صلة الرحم وكبار السن، فهذا الأمر يعود عليه بالرزق والخير والبركة عليه وعلى أسرته، فبر الوالدين من الأعمال القليل التى يكافأ الله عليها وعلى من يساعد فيها".