يشبه زينة عيد الميلاد.. جيمس ويب يلتقط صورة جديدة لنجم متفجر|شاهد

التقط تلسكوب، جيمس ويب الفضائي صورة لنجم تفجر على بعد 11000 سنة ضوئية من الأرض يشبه زينة شجرة عيد الميلاد حيث احتفت وكالة ناسا بصورته في موسم الأعياد.

يبدو النجم المسمى Cassiopeia A (Cas A) وكأنه زخرفته أكثر ملاءمة لوضعها فوق شجرة عيد الميلاد من وضعها في الغلاف الجوي، وفقًا لما نقلته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

تُظهر صور ناسا الغلاف الداخلي لغبار النجم، الذي يبدو مثل دخان نار المخيم وينبعث منه ألوان برتقالية وحمراء زاهية، لكن كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة هي التي تُظهر بقايا Cas A.

وقالت “ناسا” في بيان صحفي إن صورة Cas A تأتي كجزء من التعاون مع البيت الأبيض "لعرض السحر والعجب والبهجة" في موسم العطلات، مضيفة أنها تحتفل بالصورة الجديدة من تلسكوب ويب مع السيدة الأولى الدكتورة، جيل بايدن.

جيمس ويب الفضائي

وتُظهر صورة الأشعة تحت الحمراء القريبة عرضًا أكثر تفصيلاً لـ Cas A الذي يعطي لونًا أرجوانيًا مرئيًا يشبه الماس، لكنه يمثل في الواقع غازًا متأينًا.

وقال داني ميليسافليفيتش، من جامعة بوردو، الذي قاد فريق البحث في بيان صحفي لوكالة ناسا، إن Cas A انفجر قبل حوالي 340 عامًا، تاركًا وراءه "خيوطًا تشبه شظايا الزجاج الصغيرة".

وأضاف: "إنه أمر لا يصدق حقًا بعد كل هذه السنوات من دراسة Cas A لحل هذه التفاصيل الآن، والتي تزودنا برؤية تحويلية حول كيفية انفجار هذا النجم".

وأطلق الفريق على Cas A لقب “الوحش الأخضر” بسبب وجود حلقة خضراء تمتد على طول الجانب الأيمن من التجويف المركزي للنجم وتعد تكريمًا لمتنزه فينواي في بوسطن.

هذه هي المرة الأولى التي تلتقط فيها ناسا صورة عالية الدقة لـ Cas A والتي "لم يكن من الممكن الوصول إليها سابقًا بهذه الأطوال الموجية" كما تُظهر تفاصيل جدران النجم المتوسعة وهي تصطدم بالغاز الذي أطلقه قبل انفجاره.