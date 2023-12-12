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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي لـ صدى البلد: الإقبال الكثيف على الانتخابات دليل وعي الشعب المصري

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي يتابع سير الانتخابات

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالمشهد الحضاري واحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية، وذلك أثناء تفقده والوفد المرافق  له المشارك بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية مراكز الاقتراع بمختلف الأحياء المصرية ، مؤكدا أنّ الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية دليل على وعي الشعب المصري بممارسة حقوقه الدستورية، ورسالة مهمة موجهة للعالم أجمع بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على نقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بكل حيادية ومهنية غير مسيسة، مشيرا إلى أنه تم توزيع البعثة إلى مجموعات للتوجه إلى أكبر عدد من المراكز الانتخابية داخل القاهرة وخارجها، ومتابعة كافة الإجراءات منذ بدء العملية الانتخابية ،مشيدا بخطة الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية حيث يدلي المواطن المصري بصوته بحرية ودون اي عائق.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت العديد من الأمور الإيجابية بداية من التنظيم والترتيبات السلسلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة، وأوضح أن استقبال المواطنين في الانتخابات الرئاسية المصرية استمر حتى ساعات الليل ما يؤكد وعي الشعب المصري الكبير، مضيفا أن التنظيم مميز منذ الساعات الأولى لعملية الاقتراع، ومؤكدًا أن تقارير بعثة البرلمان العربي  سيتم مراجعتها تمهيدا لرفع تقرير مفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن الملاحظات السلبية والإيجابية لوفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

رئيس البرلمان العربي يتابع سير العملية الانتخابية
رئيس البرلمان العربي يتابع سير العملية الانتخابية
رئيس البرلمان العربي يتابع سير العملية الانتخابية
رئيس البرلمان العربي يتابع سير العملية الانتخابية
رئيس البرلمان العربي يتابع سير العملية الانتخابية
رئيس البرلمان العربي يتابع سير العملية الانتخابية
رئيس البرلمان العربي يتابع سير العملية الانتخابية
رئيس البرلمان العربي يتابع سير العملية الانتخابية
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