الهيئة الوطنية تتابع سير عمليات التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، أن هناك إقبال ملحوظ من قبل المواطنون، معقبًا: “أدعو كافة المواطنين للمشاركة في الانتخابات”.



وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير عمليات التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل.



وجاء ذلك ضمن مؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكستر نيوز، اليوم الثلاثاء.