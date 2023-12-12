الهيئة الوطنية: العملية الانتخابية تسير بشكل منضبط.. والكثافات مرضية

قال المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن العملية الانتخابية منتظمة وتسير بشكل منضبط في كافة اللجان الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية مع وجود كثافات مقبلة.

ووجه “بنداري”، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، الشكر للمواطنين على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا استمرار الهيئة في متابعة العملية حتى غلق لجان الاقتراع في التاسعة مساءًا.



وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدأت من الأحد و تنتهي اليوم الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.