توافد سكان مدينتي والرحاب للتصويت في الانتخابات الرئاسية وسط إقبال كبير.. صور

واصل سكان مدينتي والرحاب، توافدهم على اللجان الانتخابية للأداء بأصواتهم وسط حضور كبير وحرص على المشاركة، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية.

وتوافد سكان مدينتي على اللجنة الانتخابية بمدرسة مدينتي للغات MLS للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك باليوم الثالث للانتخابات.

وشهدت اللجنة الانتخابية بمدينتي إقبالًا ملحوظًا من سكان المدينة من مختلف الأعمار، حيث اصطف الناخبون أمام اللجان الانتخابية على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط انتظام مختلف الخدمات لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.