فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

وثق مقطع فيديو لحظات صادمة لتصرف سارق ضد مالك سيارة دفع رباعي في دونكاستر، جنوب يوركشاير، بريطانيا.

تداولت العديد من الصحف البريطانية مقطع الفيديو الصادم الذي يظهر لص السيارة يصدم مالكها بجدار من الطوب ويحطم الباب بمفصلاته أثناء الهروب.

كما تكشف اللقطات الدرامية السائق السارق يدفع مالك السيارة إلى جدار من الطوب بواسطة السيارة المتحركة.

فيديو صادم

وبينما كان السارق على وشك القيادة بعيدًا بالمركبة، ركض المالك نحو السيارة وفتح بابها في محاولة للقبض على السارق.

يُظهر الفيديو بعد ذلك اللص وهو يتراجع بسرعة ويصدم المالك - الذي كان متمسكًا بباب السيارة - بجدار من الطوب.

و يبدو أن الرجل مالك السيارة يعاني من الألم وذراعه المصابة، كما أن جدار المنزل هدم.

وفي نهاية الفيديو يظهر صاحب السيارة وهو يعرج عائدا إلى منزله.