نشرة المرأة والصحة| مرض خطير يسبب الكسل والتعب.. داء يهدد سكان هذه الدولة فما أعراضه.. كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

أطعمة تجنبها فورا تسبب إلتهاب المفاصل

هناك بعض الأطعمة التي قد يُنصح بتجنبها لتخفيف الألم المصاحب للتهاب المفاصل، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن ردود الفعل الغذائية تختلف من شخص لآخر، وما يعمل لشخص قد لا يعمل لآخر.

لو عايز تحافظ عليها من التلف ..عادات وأطعمة صحية تحمي الكلى

الكليتان أحد أهم الاعضاء الحيوية ويعد الاهتمام بـ تغذية مرضى الكلى من أهم الأمور التي تساعد في الحفاظ على الصحة؛ حيث إنها تعمل على تأخير حدوث،أي مضاعفات،حيث يزداد خطر الإصابة بأمراض الكلى عند إهمال التغذية ، ويرجع السبب إلى ارتكاب مجموعة من العادات الخاطئة، مثل عدم شرب ما يكفي من الماء.. نرصد بعض الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على الكلى.

لو دايما تعبان وكسلان.. انت مصاب بهذا المرض الخطير

متلازمة التعب المزمن تسبب اضطرابا والشعور بالتعب بشكل مستمر وتمنع القيام بالمهمات اليومية العادية، وقد تظهر الأعراض بعد نشاط ذهنيّ أو جسديّ لم يكن يُشكّل من قبل أي مشكلة على الإطلاق ،علاوة على ذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 - 45 عامًا ،حيث النساء أكثر شيوعاً للإصابة بهذه المتلازمة، بينما هي نادرة جدًا بين الأطفال.

بهذه التمارين السحرية .. تخلصي من ترهلات بعد الولادة

تعاني الكثير من الأمهات بعد الولادة القيصرية من ترهلات البطن وتعتبر من المشكلات المزعجة لديها ،لذلك استضافت المذيعة «رضوى الشربيني» في برنامجها «هي وبس» الذي يذاع على قناة «سي بي سي سفرة» مدربة اللياقة البدنية «ضحى درغام» للحديث عن كيفية تخسيس منطقة البطن بعد الولادة.

أعراضه صادمة .. مرض يهدد سكان هذه الدولة

حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لسعات البعوض المصابة، وعلى الرغم من أن البعوضة المعتادة التي تنقل الضنك هي البعوضة Aedes aegypti، إلا أنه تم تسجيل حالات من حمى الضنك في المملكة المتحدة بسبب لسعات بعوضة النمر الآسيوي (Aedes albopictus) قادمة من مناطق مصابة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الرمان يوميا| فوائد مذهلة

يعد الرمان غنيًا بمضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطانات، وهنالك العديد من الدراسات حول فوائد الرمان على محاربة سرطان البروستاتا،كما يعد الرمان من أكثر الفواكه غنى بالفيتامينات والمعادن، ولهذا فإن تناوله أو شرب عصيره الطبيعي يمنحك العديد من الفوائد الصحية.

10 فوائد لتناول الجبنة القريش

تناول الجبنة القريش (الجبنة الشهية) يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الصحية.

طبيب يحذر من اخطاء تقع فيها الزوجات خلال الرضاعة بسنة أولي أمومة

حذر الدكتور محمد شبيب استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة الامهات من عادات خاطئة تفعلها جميع الامهات خاصة حديثات الانجاب او ما يعرفون بإسم سنة اولي زواج.

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

يرتبط الإصابة بمرض التوحد بنمو الدماغ، مما يؤثر على كيفية تمييز الطفل للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي.