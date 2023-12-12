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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ذهبي لامع.. ستيفاني عطالله تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

ستيفاني عطالله
ستيفاني عطالله

خطفت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله الأنظار في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة ستيفاني عطالله

 

وارتدت ستيفاني عطالله فستان طويل لامع باللون الذهبي، مصنوع من قشر الشمكة، وبكتف واحد فقط، والأخر مكشوف، وكان الفستان من تصميم ماريان بشارة.

 

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وقامت ستيفاني عطالله بلم خصلات شعرها إلى الوراء مع ترك بعض الخصلات منسدلا على وجهها.

 

وأختارت ستيفاني عطالله بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو، بألوان ترابية، والكحل باللون الأسود.

 

ونسقت ستيفاني عطالله مجموعة من المجوهرات، فقامت بإرتداء قلادة وقرطين واسورة من الألماس.

ستيفاني عطالله
ستيفاني عطالله
ستيفاني عطالله
ستيفاني عطالله
ستيفاني عطالله
ستيفاني ستيفاني عطالله إطلالة ستيفاني عطالله تفاصيل إطلالة ستيفاني عطالله الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله

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