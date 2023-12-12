اجتازوا التحديات.. أستاذ علوم سياسية: حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من الأبطال

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن الدكتور مصطفي مدبولي والوزراء من الأبطال.

وأضاف طارق فهمى خلال حواره مع برنامج "آخر النهار"، أنه يجب أن تكون المحليات أولوية أولى للحكومة القادمة لما لها علاقة مباشرة بخدمة المواطن المصرى.

مؤسسات الدولة

وأوضح طارق فهمى أن مؤسسات الدولة قوية وراسخة ويجب بعد الحفاظ على الأمن والاستقرار وضع استراتيجية لخدمة المواطنين وتوفير السلع الأساسية.

وأكد طارق فهمى أن المواطن فى مصر يشعر بتقدير كبير من الدولة ومؤسساتها ،والحكومة التى عبرت بالدولة من مختلف التحديات.