انتقادات واسعة|صورة رسمية لأمير وأميرة ويلز مع أطفالهما تثير ضجة.. لن تتوقع لماذا

تسببت صورة رسمية لأمير وأميرة ويلز وذلك بصحبة كل من أطفالهما الثلاثة، في الكثير من الجدل وذلك عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، وذلك بسبب العديد من الأخطاء في تطبيق "الفوتوشوب" والتي قد طالت الأمير لويس.

على جانب آخر قد شاركت عائلة ويلز الصورة الرسمية وذلك بمناسبة اقتراب عيد الميلاد وذلك على منصة X، والتي يظهر فيها كل من الأمير ويليام، والأميرة كيت، وذلك إلى جانب كلا من أبنائهم "الأمير جورج 10 أعوام، والأمير لويس خمسة أعوام، والأميرة شارلوت ثمانية أعوام، وقد ظهرت الأميرة شارلوت وهي تجلس على كرسي في مقدمة المنزل.

تعد الصورة قد التقطت وذلك بعدسة جوش شينر، إلا أن الكثير من التعليقات، قد انهالت عليها وقد لاحظ المتابعون العديد من الأخطاء بجانب أن البعض لم يرها مناسبة ولا تحتوي على الكثير من البهجة وذلك بسبب ألوانها الأبيض والأسود فيما قد اكتشف العديد من المتابعون أن الأمير لويس قد وقع ضحية فشل برنامج الفوتوشوب.

وذلك في بطاقة عيد الميلاد والتي تعد خاصة بالعائلة لهذا العام، وذلك بسبب ظهور فراغ في الصورة وكأنه قد فقد إصبعه الأوسط .

ولك يعد ذلك هو الوحيد، فقد لاحظ الكثير من المتابعون أن ساقي الأمير لويس قد تبدوان غريبتين ولا يوجد أي شبه بينهما.