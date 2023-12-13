شاهد.. ماذا حدث لنرويجي قفز من ارتفاع 40.5 متر في المياه المتجمدة؟

أصبح النرويجي، كين ستورنز، أول شخص ينفذ غطسة الموت إثر قفزه من ارتفاع يزيد على 40 متراً ليغوص في مياه جليدية.

انتشر مقطع الفيديو المروع للنرويجي كين ستورنز خلال الأيام الماضية بعد تحديه بهذه القفزة المذهلة والمثيرة للقلق في آن واحد.

يعد كين ستورنز مقاتلاً سابقاً في رياضة الفنون القتالية المختلطة قبل أن يقرر احتراف "غطسة الموت" والقفز من فوق من منحدر صخري في مياه نوردفيورد الجليدية.

كتب كين ستورنز على حسابه على «إنستجرام» فيديو لقفزته التي وصفت بالمجنونة: "مرة أخرى، نعيد الرقم القياسي العالمي للغوص المميت، إلى النرويج حيث ينتمي".

وحصد المغامر النرويجي، الذي يسوّق نفسه على أنه من "الفايكنج المعاصرين" ملايين المشاهدات، منوهًا: "أحب المغامرات المحفوفة بالمخاطر".



غطسة الموت

تجدر الإشارة إلى أن تلك الغطسة اخترعها عازف الغيتار النرويجي، إرلينج برونو هوفدن، في بلدة فروجنربادت خلال صيف عام 1972، وتعرف باللغة المحلية باسم "Dødsing" أي الموت.

وتكمن خطورة القفزة بأنه على المتحدي أن يقفز وهو يفتح ذراعيه وساقيه بشكل أفقي وكأنه يطير في الهواء ثم يتحول إلى وضعية الرمح قبل أن يصل سطح الماء بقليل، وبالتالي فإن ذلك قد يعرضه إلى إصابات خطيرة، وربما مميتة، في حال فشل في تنفيذها بالشكل المطلوب.

ويتم القفز عادة من فوق منصة موضوعة على ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و15 متراً فوق سطح الماء، لكن الغواصين المغامرين يقفزون من ارتفاع أعلى بكثير.

https://twitter.com/OTerrifying/status/1731889868664443249