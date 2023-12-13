رنا جمالي: غرفة الصناعات الغذائية تولي اهتماماً بملف تمكين المرأة في التصنيع الغذائي

شاركت رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في ورشة العمل بعنوان : «تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي» والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض فوود افريكا2023 الذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى وبالشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية كراعي استراتيجي للمعرض للعام الثامن على التوالي المقام من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ، وبرعاية كريمة من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة اكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، الى جانب اكثر من 500 مشترى دولى و13 جناح وطنى.

وقالت نائب رئيس الغرفة، إن غرفة الصناعات الغذائية تولي اهتماماً كبيراً بملف دعم وتمكين المرأة في التصنيع الغذائي والزراعي كأحد أهم محاور استراتيجية الغرفة للنهوض بالقطاع ورفع تنافسية المنتجات الغذائية، والتي تأتي في إطار مشاركتها في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضافت جمالي، أن الغرفة تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين على العديد من المشروعات والبرامج التنموية في كل من شأنه أن يعزز من فرص المرأة في التصنيع الغذائي والقطاع الزراعي، بجانب دعم تمثيل المرأة في عمل لجان اتحاد الصناعات المصرية حيث اترأس أول لجنة لسيدات الأعمال باتحاد الصناعة.

وأشارت إلى أن الغرفة تضم في عضويتها 1818 من رائدات وسيدات الأعمال سواء أصحاب المصانع أو مديري الشركات الصناعية، كما تعمل باستمرار في معالجة التحديات التي تواجه نمو الصناعة بشكل عام وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال من خلال تقديم دعم فني وبرامج التدريب والتأهيل في سلامة الغذاء وجودة المنتجات بجانب تشجيع الزراعات التعاقدية للمزارعين ودمج صغار المزارعين في منظومة سلاسل القيمة المضافة.

وأوضحت، أن الغرفة تقدم دعم فني ودورات تدريبية وورش عمل لتوافق الموردين مع اشتراطات سلامة الغذاء ومع معايير التتبع للمحاصيل الزراعية التي تمثل الخامات الأولية للتصنيع الغذائي والتوعية بممارسات أعمال الشراء لتقيل الواردات ودعم سلال الإمداد المحلية من خلال اختيار المحاصيل والخامات عالية الجودة ودعم الاختبارات والتحاليل الخاصة بالمتبقيات، مشيرة إلى أن الغرفة وقعت بروتوكول مع المعمل المركزي للمتبقيات لتقديم خدمات الكشف عن المتبقيات في الأغذية والمواد الخام للأعضاء بتخفيض يصل إلى 35%.

وأضافت كما أن تعمل الغرفة مع نحو 9 جهات مانحة علي العديد من البرامج والمشروعات التنموية لدعم نمو قطاع التصنيع الغذائي وكذلك الزراعي لزيادة الإنتاجية ورفع القدرات التنافسية وتسريع تطوير ونمو الشركات والنفاذ للأسواق العالمية منها مشروعات مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار.

وأوضحت أن من أبرز البرامج والمشروعات التنموية ، برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية ويهدف إلى تقديم الاستشارات المالية والقانونية وتطوير المنتجات والموارد البشرية والتسويق والتوزيع والتأهيل الي التصدير، ومشروع مزارع إلى مزارع في مجال جودة وسلامة الغذاء والمقدم من جمعية لاند وليكس ثاني أكبر جمعية زراعية في العالم، والذي يختص بتبادل الخبرات بين الخبراء الأمريكيين ونظرائهم المصنعين وتقديم خدمات الدعم الفني وانشاء نظام لسلامة وجودة الغذاء داخل المنشآت الغذائية كخطوة أساسية لتأهيل للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة وتعزيز فرص تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة وتدريب العاملين، ومشروع تطوير الأعمال الزراعية في الريف المصري ومشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في المصانع.

كما تشمل المشروعات والبرامج التنموية للغرفة، مشروع خدمة كبار الخبراء الألمان والذي يتيح التعاقد مع 20 الف خبير ألماني في عدد 50 مجالات صناعية متنوعة، ومشروع النمو الخضر الشامل وبرنامج تمويل سلاسل القيمة الخضراء في مصر والذي يوفر تمويلاًت للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق مبيعات أقل من 50 مليون يورو، وبرنامج الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب والتعليم الفني.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات الغذائية تشارك بعدد من الأجنحة في معرض فوود افريكا 2023 يضم شركات رائدات الأعمال وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة خريجي برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية ومشروع النمو الأخضر الشامل بمصر التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -اليونيدو كما في العام الماضي في إطار المسئولية المجتمعية للغرفة ومساهمتها في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن استضافة بنك الطعام المصري بجناح الغرفة هذا العام كشريك فاعل لمساهمات الغرفة في تقديم المساعدات الإنسانية والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاتهم من الأغذية.

كما تشارك الغرفة في العديد من الجلسات النقاشية ضمن فعاليات معرض فوود افريكا 2023 في كافة مجالات الغذاء والحاصلات الزراعية والاقتصاد الأخضر وحلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة ومستقبل التصدير بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والخبراء المحليين والدوليين.

وتقام هذه الدورة بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل احد معارض إنترباك العالمية والذى يعقد للمرة الرابعة على التوالى بمصر تحت مسمى "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف و التصنيع الغذائى الى جانب معرض "فريش افريكا" المعنى بالحاصلات الزراعية ، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " والمتخصص فى قطاع التمور و الذى تنظمه الشركة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة عدد كبير من الشركات من السعودية والامارات والسودان والمغرب والأردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 5 محافظات تشمل القاهرة ومطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان.