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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية تطالب بربط منح التراخيص الجديدة باشتراطات هيئة سلامة الغذاء

صدى البلد

أكد المهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن تحقيق 15% زيادة ونموا فى الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التى يشهدها السوق العالمى ، يعد مؤشراً ايجابيا على قدرة المنتج الغذائى المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

ولفت الجزائري الى اهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية خاصة وانها تمثل الخامات الرئيسية للصناعات الغذائية مع ضرورة توافقها مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وهو الأمر الذى يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً ودولياً ، وكذا تطبيق نظام المخاطر المتبع عالمياً على الوارادات الغذائية وذلك توفيراً للوقت وتخفيض الأعباء على المصانع الغذائية.

 وأشار إلى اهمية ربط منح التراخيص الصناعية للمصانع الغذائية الجديدة بضرورة التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء ، مطالباً بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية خاصة وان المنتج الغذائى يرتبط بصحة وسلامة المستهك المصرى .    

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت اليوم ضمن فعاليات معرض فود أفريكا تحت عنوان " توقعات النمو بقطاع الصناعـات الغـذائية والحاصلات الزراعية .. بالتركيز على ملف سلامة الغذاء " وشارك فى الجلسة كل من المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى ، والمهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، و محسن البلتاجى رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية ، و أدار الجلسة دكتور اشرف السيد رئيس شركة النيل للفاكهة.

وقال المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن التطور الكبير الذى يشهده قطاع الصناعات الغذائية هو ثمرة تعاون وثيق بين القطاع الخاص وأجهزة الحكومة ، مشيراً فى هذا الاطار الى الدور الكبير الذى يلعبه جهاز التمثيل التجارى لفتح اسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية بصفة عامة والمنتجات الغذائية بصفة خاصة .

وأوضح انه فى ظل التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى ومن ثم تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصرى ، من الضرورى تكثيف الجهود الداعمة لمساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية ، منوها بأهمية اعلان نسبة المساندة التصديرية لكل قطاع تصديرى فضلاً عن أهمية الانتهاء من اعداد الإستراتيجية الصناعية التى ستحدد وبشكل كبير اولويات وتوجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاع الصناعى ومن ثم زيادة معدلات التصدير .

من جهته أعلن الوزير مفوض تجارى يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجارى المصرى ان هناك عدد من الشركات الاجنبية ابدت رغبتها فى الاستثمار بالسوق المصرى فى العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا والمانيا وبلجيكا ، ومن المتوقع ان تتواجد هذه الشركات فى السوق المصرى خلال الربع الثانى من عام 2024.

وأشار رئيس التمثيل التجارى المصرى الى اهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى ابرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والتى تضم 54 دولة ، حيث قامت 47 دولة بالتصديق على الاتفاقية وجارى تصديق الـ 7 دول المتبقية ، لافتاً فى هذا الاطارالى انه تم الاتفاق مع احد البنوك العاملة فى السوق المصرى لإتاحة انظمة تأمين مخاطر للصادرات المصرية الموجهة للسوق الافريقى وبأسعار أقل من الانظمة التى تتيحها شركات التأمين العالمية فضلا عن تمويل البعثات التجارية المصرية لعدد من الدول الافريقية ، الى جانب المساهمة فى تمويل انشاء مناطق لوجيستية لزيادة تواجد المنتج المصرى فى اسواق القارة السمراء .

بدوره أشار النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الى اهمية تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الزراعية غير المسبوقة والتى نفذتها الدولة المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية، التى تضمنت استصلاح 3.5 مليون فدان وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 30 الى 35 % ، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المشروعات والسعى لجذب استثمارات اجنبية مباشرة لها وبما يحقق مستهدفات خطة الدولة .

وأشار إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية حقق نسبة زيادة فى الصادرات بلغت 25 % بكمية بلغت 100 الف طن وبقيمة وصلت الى حوالى 750 مليون دولار عن العام الماضى، لافتاً إلى أهمية وضع سياسة زراعية واضحة وهيكلة الاصناف التقليدية والسعى لإدخال اصناف جديدة فضلا عن ضرورة تغيير المناهج الدراسية بالمدارس الزراعية وربطها بسوق العمل الزراعى.

من جانبه أكد محسن البلتاجى رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية أن مصر سوق استثمارى كبير ويمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ، وهو ما يجب التركيز عليه خلال المرحلة الحالية لتحقيق طفرة فى انتاج وتصدير المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وقد حضر هذه الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ، الى جانب مشاركة داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود افريكا .

يشار إلى أن هذه الجلسات النقاشية تنظمها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" فى دورته الثامنة الذى افتتحه وزراء التموين والنقل والصناعة والزراعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

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