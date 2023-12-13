إيران تعلن موقفها من توسيع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب غزة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الفاتيكان يمكن أن يلعب دورا فعالا في حل الصراع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.

وحسب وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، قال عبد اللهيان، خلال لقاء مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على هامش المنتدى العالمي للاجئين في جنيف: "إيران غير مهتمة بتوسيع حجم الحرب في المنطقة، ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية والعالم لا يعتبرها مقبولة، ويمكن للفاتيكان أن يلعب دورا فعالا في إنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور بن دور، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل إعطاء "الضوء الأخضر" للحرب في قطاع غزة.

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بن دور في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي: "علينا أن ننتبه إلى الخطاب الكامل للإدارة الأمريكية وهي تواصل إعطاء ضوء أخضر واضح لإسرائيل في هذه الحرب في غزة، وهي تزود إسرائيل بكل وسائل القتال الضرورية"، على حد تعبيره.