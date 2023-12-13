عضو بالبرلمان الأوروبي: أمريكا جرَّت القارة العجوز إلى الصراع الأوكراني

قال عضو البرلمان الأوروبي من فرنسا، تييري مارياني، إن أمريكا جرّت أوروبا إلى الصراع الأوكراني، والآن سيتعين على الدول الأوروبية أن تدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا لسنوات عديدة، بينما ستستفيد واشنطن من ذلك.

وأضاف مارياني، عبر منصة “إكس”: "ستقضي أوروبا سنوات في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، في حين ستستفيد أمريكا من الحرب لإعادة تشغيل اقتصادها".

وشدد على أن "دماء الأوكرانيين تعطي دولارات لبعض الصناعات في الولايات المتحدة”.

وأضاف مارياني، أن “60% من الـ 110 مليارات دولار التي خصصتها أمريكا لأوكرانيا، تم إنفاقها على الأراضي الأمريكية”.

ولفت إلي أن “واشنطن جرّت الاتحاد الأوروبي إلى “حملة صليبية ضد روسيا والصين”، لكن الأميركيين أنفسهم يرفضون الآن تمويل زيلينسكي".