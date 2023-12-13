بـ 75 نقطة أساس .. الفيدرالي الأمريكي يتوقع خفض الفائدة العام المقبل

أظهرت التوقعات الفصلية ، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي بنك الفيدرالي الأمريكي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس العام المقبل، وهي وتيرة تخفيضات أكثر حدة مما أشير إليه في سبتمبر.

وفي حين كان متوسط ​​التوقعات لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نهاية عام 2024 يبلغ 4.6%، فإن توقعات الأفراد تباينت على نطاق واسع.

وتوقع ثمانية مسؤولين أقل من ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة في العام المقبل، في حين توقع خمسة المزيد.

وشدد باول على أن التوقعات ليست خطة محددة مسبقًا، وقال إن صناع السياسات ليسوا مستعدين لإلغاء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لقمع ضغوط الأسعار المتجددة.

ومع ذلك، فقد أقر بأن المسؤولين في اجتماع هذا الأسبوع ناقشوا مسألة متى يصبح من المناسب البدء في خفض أسعار الفائدة.