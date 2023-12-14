خالد بدوي: نورد كيلو السكر للتجار بـ 22 جنيها فقط

أكد الدكتور خالد بدوي، رئيس إحدى شركات السكر، أن وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بداية من الأسبوع الماضي.

وأضاف خالد بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن إنتاج مصر من البنجر حوالي مليون و600 ألف سنويا وقصب السكر حوالي 800 ألف طن في العام بإجمالي إنتاج 2 مليون و400 ألف طن.

وأشار الدكتور خالد بدوي، رئيس إحدى شركات السكر، إلى أن مصانع السكر تقوم بتوريد السكر للتجار بسعر 22 و23 جنيها للكيلو كمتوسط سعر في العام.