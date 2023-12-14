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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة في أسعار الذهب.. اعرف عيار 21 وصل كام|فيديو

اسعار الذهب
اسعار الذهب

عاودت أسعار الذهب في الارتفاع  مساء امس الأربعاء 13-12-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وخلال الـ 15يوم الماضية، شهدت  أسعار الذهب تغيرات كبيرة حيث ارتفع سعر جرام الذهب نحو 100 جنيه تقريبا.

وسجل سعر الذهب عالميا 2024 دولار للاوقية وشهدت  أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 100 جنيه للجرام على مدار العشرة أيام الماضية.

وقال محمد فريد احد تجار الذهب ارتفع اسعار الذهب خلال الفترة السابقة وبدأ في الارتفاع بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 3240 وعيار 21 وصل سعره الي 2835 وعيار 18 الي 2430 جنيه.

وأشار فريد إلى  أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي سعر صرف الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح اسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 100 جنيها ويمكن ان تصل 200 جنيها بتختلف باختلاف شكل المشغولات ووزنها.

https://fb.watch/oVx3XK8DX9/?mibextid=9R9pXO

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