مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل اليوم والولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان حزمة عقوبات جديدة على حماس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يؤكد حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية

نتنياهو: سنواصل الحرب في غزة رغم الضغوط الدولية

هنية: منفتحون على مناقشة أي مبادرات تفضي لوقف الحرب على غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل الحرب بوجود دعم دولي أو دونه

الأمم المتحدة: قطاع غزة يواجه كارثة صحية والأمراض تتفشى نتيجة التكدس

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن نفاد تطعيمات الأطفال في كامل قطاع غزة



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على تقديم الدعم للكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية، بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية، بما يتسق مع تطلعات الشعوب الأفريقية.



على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اعتبر أن الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة في هذه المرحلة "سيكون خطأ.. وسيكون هدية لمنظمة (حماس)، وسيسمح لها بتهديد سكان إسرائيل مرة أخرى".

وأعلن أن إسرائيل ستواصل حربها على حركة "حماس" سواء بدعم المجتمع الدولي، أو دونه، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل "بفعالية وحزم" من أجل حماية مسارات الشحن العالمية.

وقالت "الأنباء" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بمواصلة الحرب في غزة، رغم "الضغوط الدولية" ضد هذه الحرب، مضيفًا في بيان مسجّل بالفيديو أصدره مكتبه موجّه إلى لواء سلاح المدرعات الذي يقاتل في غزة: "أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك". وتابع: "أقول ذلك في ظل الألم الشديد، ولكن أيضاً في ظل الضغوط الدولية".

وذكرت "الوطن" أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قال إن الحركة منفتحة على "مناقشة أي مبادرات تفضي لوقف الحرب على غزة، وتفتح الباب لترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع"، معتبرًا أن "أي رهان على ترتيبات في غزة أو القضية الفلسطينية عموماً بدون حماس وبقية الفصائل، وهم وسراب".

وأشارت "القبس" إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت ارتفاع ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من شهرين، إلى 18 ألفاً و608 أشخاص. وبحسب الوزارة، فقد أسفرت الغارات عن إصابة 50 ألفاً و594 مصاباً.

وقالت "الجريدة" إن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، أعلنت أن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، يعتزم السفر إلى إسرائيل، الخميس والجمعة، للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحكومة الحرب الإسرائيلية، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لمناقشة آخر التطورات.

وقالت "الراي" إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وبريطانيا، فرضا حزمة رابعة من العقوبات على حركة "حماس" منذ الهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر على إسرائيل. ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات تستهدف المسؤولين الرئيسيين الذين يمثلون مصالح "حماس" وإدارة شؤونها المالية، موضحاً أنه نسق ذلك مع الحكومة البريطانية، لتصنيف العديد من مسؤولي "حماس" الرئيسيين بشكل متزامن.

وذكرت "الأنباء" أن مكتب الشؤون الإنسانية التابع لهيئة الأمم المتحدة أعلنت قطاع غزة يواجه "كارثة صحية عامة" بعد انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض جراء التكدس السكاني. ودقت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية، ناقوس الخطر في ما يتعلق بانتشار الأمراض المعدية في غزة، حيث تسبب النزوح الداخلي لنحو 85% من السكان في اكتظاظ الملاجئ وغيرها من مرافق المعيشة المؤقتة.

وقالت "الجريدة" إن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت نفاد تطعيمات الأطفال في كافة أنحاء القطاع، مشيرةً إلى أن نفاد التطعيمات "ستكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض، خاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة".