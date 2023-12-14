ننشر تفاصيل طرح الحكومة لـ أذون خزانة بـ 46.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة تبلغ 46.5 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة .

كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن قيام البنك المركزي المصري بتدبير التمويل المطلوب من خلال طرح ادوات دين محلية لأذون خزانة من اجلي 182 و 364 يوما نيابة عن الوزارة .

قال التقرير المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أنه تم بيع أجل 182 يوما بقيمة 20 مليار جنيه .



وذكر التقرير أن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين بلغت 381 طلبا للاكتتاب من المستثمرين بقيمة 37.7 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.6% وأدني عائد بنحو 21% و أعلي نسبة بنحو 29%.

بلغ إجمالي الطلبات المقبولة بقيمة 17.125 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.18% وأعلي نسبة 27.3% وأقل سعر بنسبة 21%.



وعلي سياق متصل طرح البنك المركزي اجل 364 يوما بقيمة 26.5 مليار جنيه كمتوسط سعري للطرح .

قال التقرير أن إجمالي قيمة الطرح المقدم للعطاء بلغت 32.92 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.36% وأقل سعر بنسبة 29% و ادني سعر بنسبة 21% بإجمالي طلبات اكتتاب بلغت 393 طلبا.

ذكر التقرير أنه تم قبول قيمة العطاء بنحو 10.64 مليار جنيه باعلي نسبة فائدة تقدر بنحو 26.36% ومتوسط سعر نسبته 26.2% و ادني نسبة بنحو 21.001%، بعدد طلبات اكتتاب من المستثمرين تقدر بحوالي 355 طلبا .