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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر تفاصيل طرح الحكومة لـ أذون خزانة بـ 46.5 مليار جنيه

مقر البنك المركزي
مقر البنك المركزي المصري بالعاصمه الاداريه

طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة تبلغ 46.5 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة .
كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن قيام البنك المركزي المصري بتدبير التمويل المطلوب من خلال طرح ادوات دين محلية لأذون خزانة من اجلي 182 و 364 يوما نيابة عن الوزارة .
قال التقرير المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري أنه تم بيع أجل 182 يوما بقيمة 20 مليار جنيه .

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وذكر التقرير أن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين بلغت 381 طلبا للاكتتاب من المستثمرين بقيمة 37.7 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.6% وأدني عائد بنحو 21% و أعلي نسبة بنحو 29%.
بلغ إجمالي الطلبات المقبولة بقيمة 17.125 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.18% وأعلي نسبة 27.3% وأقل سعر بنسبة 21%.

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وعلي سياق متصل طرح البنك المركزي اجل 364 يوما بقيمة 26.5 مليار جنيه كمتوسط سعري للطرح .
قال التقرير أن إجمالي قيمة الطرح المقدم للعطاء بلغت 32.92 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.36% وأقل سعر بنسبة 29% و ادني سعر بنسبة 21% بإجمالي طلبات اكتتاب بلغت 393 طلبا.
ذكر التقرير أنه تم قبول قيمة العطاء بنحو 10.64 مليار جنيه باعلي نسبة فائدة تقدر بنحو 26.36% ومتوسط سعر نسبته 26.2% و ادني نسبة بنحو 21.001%، بعدد طلبات اكتتاب من المستثمرين تقدر بحوالي 355 طلبا .

البنك المركزي المصري الموازنة العامة للدولة وزارة المالية

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