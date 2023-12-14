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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد 3714 طالبا وإصابة 5700 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

الأطفال في غزة
الأطفال في غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد 3714 طالبا وإصابة 5700 منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر.

على جانب آخر، قالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها قصفت الحشود العسكرية في محور التقدم جنوب غرب نتساريم بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت أنها تمكنت من قنص جندي صهيوني في محور حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأفادت صحيفة “هآرتس”، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة 36 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة، بينهم 7 في حالة خطيرة.

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