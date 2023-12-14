شردونا وجوعونا.. بكاء مسن فلسطيني بعد هدم إسرائيل منزله

انتشر مقطع فيديو مؤثر لمسن فلسطيني يبكي على تبدل حاله وعائلته للأسوأ نتيجة التصعيدات الغاشمة والمستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ظهر المسن في مقطع الفيديو مرددًا ومتسائلا: “اتهدمت الدار اللي أنا فيها، ماذا أفعل، ولادي ماتوا من الجوع لا طحين ولا أرز ولا أي شيء، 3 أيام واحنا في الحمام مجبورين، شردونا، وقالوا سوف نهدم الدار عليكم ، أين أذهب؟ أين أذهب؟، سكنا في الدار اللي تحت هنا، ماذا أفعل؟”.

غزة اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد 3714 طالبا وإصابة 5700 منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر.

على جانب آخر، قالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها قصفت الحشود العسكرية في محور التقدم جنوب غرب نتساريم بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت أنها تمكنت من قنص جندي صهيوني في محور حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأفادت صحيفة “هآرتس”، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة 36 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة، بينهم 7 في حالة خطيرة.