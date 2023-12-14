تيسر لك العسير وتجلب التوفيق.. خمسة أدعية مجربة احرص عليها طوال اليوم

نصح الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي محبيه ومتابعية بالحرص على خمس أدعية مجربة في تيسير العسير، قائلا: إدعي لي لما تلاقي بركتهم وسرهم ، ولو انت طالب وهتفتح الكتاب وتستذكر دروسك او هتستمع للمدرس فعليك بهذه الأدعية الخمسة قبل استذكار دروسك ، وشاهد بركتها وسرها وادعي لي ، ولو انت أخت فاضلة ورايحة لشغل أو مشروع أو عمل معين رددي هذه الأدعية الخمسة بنية تيسير الأمر جربيهم واستشعري بركتهم وادعيلي ، ولو انت صاحب قرار أو مدير في العمل قبل الدخول الى المكتب أو مكان عملك ردد هذه الأدعية ” .. هكذا بدأ الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي وأحد علماء وزارة الأوقاف فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك .

وأضاف الداعية أن هذه الأدعية قالها إمام الهجرة وهو الإمام مالك ابن أنس الذي كان يحرص على هذه الأدعية الخمسة قبل كل مجلس ، وهذه الأدعية هي : الدعاء الأول من سورة البقرة : “ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ” ، أما الدعاء الثاني “ ما شاء الله لاقوة إلا بالله العلي العظيم ” ، الدعاء الثالث : “ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ” ، أما الدعاء الرابع: فهو دعاء سيدنا موسى عندما طلب من الله عز وجل عدة امور وهو “ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قلبي ” ، اما الدعاء الخامس فهو “ اللهم وفقني واهدني وسددني ، واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان ” .

وتابع الداعية : ويا حبذا إذا رددت دعاء النبي مع هذه الأدعية : “ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت إن شئت جعلت الحزن سهلا ” ، احرص على هذه الأدعية يوميا ، وستجد توفيقا وفتحا عجيبا في كل أمورك.

احذر ان تكون من هؤلاء الناس

كشف الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف ، عن 4 أشخاص لا تقبل أعمالهم مهما فعلوا من خير ولابد من الإقلاع عن هذه الأفعال نهائيا والتوبة ، الشخص الأول، هو المدمن للخمروالمخدرات ، والثاني العاق لوالديه ، والثالث قاطع الرحم ، والرابع المشاحن أو المتخاصم.

وأضاف عبد الرازق خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك : “ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” ان الله عزوجل في ليلة النصف من شعبان يضطلع على أعمال أهل الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك والمشاحن " .

ونصح الجميع بالبعد عن هذه الأعمال الأربعة ، والحرص كل الحرص على إرضاء الوالدين فهما سبب السعادة في الدارين الدنيا والآخرة .

عبادة أهم عند الله في المنزلة من الصلاة

من جانبه كشف الدكتور محمد أبو بكر الداعية الإسلامي ومن علماء وزارة الأوقاف أن هناك عبادة أهم عند الله عز وجل في المنزلة من الصلاة ، لافتا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ( ما من مسلم يعود مسلما أي" يزوره " غدوة أي في الصباح ، إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حهى يمسي ، ومم عاد مسلما عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ، وكان له فريق في الجنة).

وأضاف أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يريد من هذا الحديث هي زيارة المريض لانها تعتبر من باب جبر الخاطر ، مؤكدا ان من السنة عدم أخذ أي شيء عند الذهاب للمريض ، فيكفي خلال الزيارة الدعاء له بالشفاء العاجل ، وتشجيعه بالكلمات على مواجهة المرض وبث روح التفاؤل لأن المريض بطبيعة الحال يصاب بالإحباط والاستسلام